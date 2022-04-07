Anderson Talisca'dan transfer açıklaması: Hakkımda çıkan haberler asılsız
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'dan transfer açıklaması geldi.
Sezon sonu kulübü Al Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı oyuncunun, Türkiye'ye döneceği iddia ediliyordu. Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Talisca'dan ayrılık söylentilerine yanıt geldi.
"HAKKIMDA ÇIKAN HABERLER ASILSIZ"
Anderson Talisca, Al-Nassr kulübünün resmi Snapchat uygulamasından yaptığı açıklamada "İyi akşamlar, Al Nassr taraftarları ve Talisca hayranları. Hakkımda çıkan haberlerin asılsız olduğunu söylemek istiyorum. Birkaç yıl Al Nassr ile devam edeceğim ve burada büyük bir tarih yazacağım" ifadelerini kullandı.
Anderson Talisca'nın Haziran 2024'e kadar Al Nassr ile sözleşmesi bulunuyor.
Anderson Talisca'nın Suudi Arabistan ekibinde 8 milyon Euro civarında yıllık kazancının olduğu iddia edilmişti.
AHMET NUR ÇEBİ YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Anderson Talisca ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Çebi, yeni sponsorun transferde kulübe destek olacağını açıklarken Talisca konusunda ise "Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız. Akıllarına bunu sokuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Onlar da anlıyorlar. Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir" şeklinde yanıt vererek transfere açık kapı bırakmıştı.
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