Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı? Torrent açıkladı
Galatasaray'da hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu için teknik direktör Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.
Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılarda milli takımdan sakat dönen Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli derbide oynayamayacak.
Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu’nun ise oynama durumu belirsiz.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, milli oyuncunun son durumu ile ilgili konuştu.
‘CUMA GÜNÜ NETLEŞİR’
Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nun derbide oynayıp oynamayacağına dair, "Şu anda hala antrenmana çıkmadı. Oyuncular milli takımlara gitti. Uzun yolculuklar yaptı. Mesela Türk Milli Takımı her gün çift antrenman yaptı. Bazıları daha fazla antrenman yapar, bazıları daha az. Bazı takımlar topla çalışmaya önem verir, bazıları topsuz antrenmanlara. Mostafa Mohammed ve Feghouli de ülkelerinin milli takımlarından sakatlanarak döndü. Kerem, Karagümrük maçında rahatsızlığından dolayı oyundan çıktı. Karagümrük maçının devre arasında Cicaldau ve Taylan oyundan çıkmak istedi. 15 dakika daha oynamalarını istedim. Kerem’i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynayabilir. Cuma günü netleşir. Oynayamazsa da farklı çözümler buluruz. Tabii ki de en iyi oyuncularla oynamak isteriz. Ancak bir oyuncunun yokluğunu bahaneye çevirirsek, yanlış yere odaklanmış oluruz” ifadelerini kullandı.
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