Spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan AKP'li Alpay Özalan'a tepki

07 Nisan 2022 Perşembe, 18:11

Spor Yasası’nın TBMM’den onay alması ve yürürlüğe girmesi için geri sayım sürerken, ünlü yorumcu Mehmet Demirkol’dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

Socrates’in Youtube kanalında Kaan Kural’la birlikte Spor Yasası ve maddelerini değerlendiren Mehmet Demirkol, bazı maddelerin UEFA ve FIFA engeline takılacağını söylerken Spor Yasası’nın Türkiye’de uygulanamayacağını iddia etti. “Bizde bu tip şeylerin etrafından dolanmalar milli spordur. Bir numara olduğumuz konu budur” diyen Demirkol, “Bu kültürel, ahlaki bir sorun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Spor Yasası’nı komisyonda okuyan AKP Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan’a da isim vermeden tepki gösteren Demirkol, “Söz asıl olacak. Yaptığın yanlış seninle birlikte ömür boyu anılacak, iki dakika sonra unutulmayacak. O yüzden bu yasa işleri boştur. Uygulanmayacağı kesindir, çıkıp orada okuyanlar da şov yapmıştır. Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır” dedi.

İşte Demirkol’un açıklamalarından satırbaşları:

“Kısa yoldan söyleyeyim uygulanmayacağı kesin olan bir yasa. Daha çıkmadan uygulanamaz. Çok detayı da var bunun. Buradaki maddeler, birçok spor hukukçusuna göre FIFA’dan dönecek. UEFA ve FIFA bunları kabul etmeyecek. Bunlarda değişiklik gerekecek. ”

“BU KÜLTÜREL, AHLAKİ BİR SORUN”

“10 yıllık borç yapılandırmaları var bu kulüplerin. Bunlardan kaynaklanan sorumlulukları, bu yasa yöneticileri sorumluluk alanlarının dışında bırakıyor. Orada bir karışıklık olacak. Ama asıl önemlisi burada bizim bakış açımız bu tip şeylere. Bizde, bütün dünyada olduğu gibi Pro Lisans’ı olmayan teknik direktör takım çalıştıramaz değil mi? Ama ligimizde takımlarında dörtte biri Pro Lisans’ı olmayan hocalar tarafından çalıştırılıyor. Bunu herkes biliyor ama kimse bir şey söylemiyor. Bu kültürel, ahlaki bir sorun.”

“ÇAYCILARI BAŞKAN YAPACAKLAR”

“Peki şimdi ne olabilir? Bu yöneticilerin borçlardan sorumlu olmaları. Borçlardan kendi servetleriyle sorumlu olmaları. Ben bilmem ne kulübü başkanıyım, oraya 20 milyon dolar taktım. Geliyorlar hiç kimseye sormadan benim 20 milyon dolarıma çökebiliyorlar. Hangi 20 milyon doları olan bir insan böyle bir risk alır? Çaycıları yapacaklar başkan. Yani hiç parası olmayan insanları yapacaklar. Bizde bu tip şeylerin etrafından dolanmalar milli spordur. Bir numara olduğumuz konu budur.”

“ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMEZSEN, SÜREKLİ YASA DEĞİŞİR”

“Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş zaten anonim şirket değil mi? Bunların resmi olarak teknik iflas durumunda oldukları söylenmiyor mu? Peki, bu teknik iflas varsa neden varlıklarına hala izin veriliyor? Tıpkı Pro Lisans’ı olmayan hocayı çalıştırmak gibi ‘işi görülsün mantığıyla’. Bu yasayla da aynı mantık olacak. Zihniyeti değiştirmezsen, sürekli yasa değiştirmek zorunda kalırsın. Bak Magna Carta kaç yıldır var. Değiştirmeye gerek var mı? ”

“FUTBOLCULUKLARINDA DA ŞOVDAN BAŞKA…”

“Söz asıl olacak. Yaptığın yanlış seninle birlikte ömür boyu anılacak, iki dakika sonra unutulmayacak. O yüzden bu yasa işleri boştur. Uygulanmayacağı kesindir, çıkıp orada okuyanlar da şov yapmıştır. Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır. Boş boş işlerle uğraştırıyorlar bizi. Bu uygulanmaz."

SPOR YASASI NEDİR?

Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az 7 kişi tarafından kurulacak. Spor kulübü kurmak için kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli diğer belgelerle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuruda bulunulacak. Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüpleri, tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığı'na bildirilecek.

Spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlı olacak. İlgili spor dalı tescilleri, spor federasyonları tarafından ayrıca bakanlığa bildirilecek. Tescilin yapılması, başvuru şekli ve gerekli belgelere ilişkin usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenecek. Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri hakkında kanunun bu maddesi hariç diğer hükümleri uygulanmayacak.



