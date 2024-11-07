Anderson Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe iddialarına yanıt: 'Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor'
Adı Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın menajeri, transfer iddialarına yanıt verdi.
Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın ismi, her transfer dönemi öncesi gündemi meşgul ediyor. Son dönemde Fenerbahçe'ye geleceği haberleri kulaktan kulağa yayılmaya başladı.
MENAJERİNDEN TRANSFER YANITI
Sabah Spor, Talisca'nın ocak transferinde sarı-lacivertli takımın listesinde olduğu iddialarını oyuncunun menajeri Carlos Leite'ye sordu. Leite, Türkiye'den herhangi bir girişim olmadığını ve 30 yaşındaki 10 numaranın, Al Nassr'da kalacağını belirtti.
Talisca'nın transferinin mümkün olmadığını özellikle vurgulayan menajer, "Sözleşmemiz 2026'nın haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI
İki sezon Beşiktaş'ta oynayan Talisca, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Kartal'da toplam 80 maçta 37 gol, 14 asist gerçekleştiren Brezilyalı yıldız, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
2021 yılından bu yana Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 101 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.
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