Andre Onana'dan değerlendirme: 'Trabzonspor iyi bir sezon geçirdi'

28.04.2026 00:08:00
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, 2-1 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Tecrübeli kaleci, "Kazanamadık, üzgünüz. Maçın öneminin farkındaydık, iyi bir rakibe karşı oynadık. Bütün takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Sezonun geneli için önemli performans gösterdik. Trabzonspor çok iyi bir sezon geçirdi. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin harcadığı rakamları değerlendirdiğimizde Trabzonspor'un iyi bir sezon geçirdiğini görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ KONTROL EDEMEYİZ"

Onana, "Oynayacağımız maçların tamamını kazanmak istiyoruz. Bugün kazanmak istedik ama kazanamadık. Futbol bir momentum oyunu, bazen kazanır kaybedersiniz. Bazen de arka arkaya kazanırsınız. Her şeyi kontrol edebilme şansımız yok, son topa kadar kazanmayı denedik. Direkten dönen, değerlendiremediklerimiz var. Önümüzde maçlarımız var, mücadelemize devam etmeliyiz. Her şey yine bizim elimizde. Her şey şu anla ve gelecekle alakalı. Geçmiş geçmişte kaldı, geleceğe bakmak lazım" sözlerini sarf etti.

