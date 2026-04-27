Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı! Domenico Tedesco göndermesi...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılıların hesabında, Okan Buruk paylaşılarak, Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.
OKAN BURUK İLE 200 MAÇ
Galatasaray'ın paylaşımında, "Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk!" denilerek, başarılı teknik adamın sarı-kırmızılı takımın başında 200 maça çıktığı vurgulandı.
Öte yandan Galatasaray'ın bu paylaşımınsa kısa sürede sayısız beğeni ve yorum geldi.
