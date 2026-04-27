Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı! Domenico Tedesco göndermesi...

27.04.2026 23:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig ekibi Galatasaray, Fenerbahçe'nin teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Okan Buruk hakkında bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların hesabında, Okan Buruk paylaşılarak, Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.

OKAN BURUK İLE 200 MAÇ

Galatasaray'ın paylaşımında, "Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk!" denilerek, başarılı teknik adamın sarı-kırmızılı takımın başında 200 maça çıktığı vurgulandı.

Öte yandan Galatasaray'ın bu paylaşımınsa kısa sürede sayısız beğeni ve yorum geldi.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #okan buruk #Domenico Tedesco

