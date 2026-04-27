Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Tekke'den mağlubiyet sonrası özeleştiri: 'Bunun sorumlusu benim'

Fatih Tekke'den mağlubiyet sonrası özeleştiri: 'Bunun sorumlusu benim'

27.04.2026 23:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fatih Tekke'den mağlubiyet sonrası özeleştiri: 'Bunun sorumlusu benim'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"13 aydır, belki daha fazla oldu... Kötü oynadığımız bir ilk yarı. Konyaspor'un golleri kadar, daha net kaçırdıkları da var. Biz de iki tane atabilirdik. Tempo, istek, konumlanma olarak hiçbir şey göremedik. Bunu içeride de söyledim. Sorumlusu Fatih Tekke ve ekibidir!"

"İkinci yarı tüm riskleri aldık ve uzunlarla oynamaya çalıştık. Bir oyuncunun olmaması, bizim için çok oynamaması anlamına geliyor. Bu maçta değil, bütün maçlarda doğru oynamalısınız. Her maça 3-4 planla hazırlanıyoruz."

"İLK YARI FECAATTİ"

"İlk yarı için olumlu konuşacak hiçbir şey yok! Sorumlu ben ve ekibim! Bunu düşünmem lazım! Uzun zamandır bu kadar kötü oynadığımız ne Trabzonspor, ne de başka takımlarda hatırlamıyorum! İlk yarı fecaatti! İkinci yarı daha iyiydik."

"Antrenmanda bile 'Ben iyiyim' demek yetmez! 'Ben en iyisini yapacağım' demek lazım. Tekrar söylüyorum sorumlusu ben ve ekibim!"

"BİRİNCİLİK HEDEFİNİ BUGÜN KAYBETTİK"

"İkincilik şansımız var ama üçüncülük yakalamamız gereken bir hedef. Birincilik hedefini ise bugün kaybettik sanırım."

İlgili Konular: #trabzonspor #konyaspor #Fatih Tekke

İlgili Haberler

İlhan Palut'tan Berkan Kutlu çağrısı! Vincenzo Montella'ya seslendi...
İlhan Palut'tan Berkan Kutlu çağrısı! Vincenzo Montella'ya seslendi... Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fatih Karagümrük maçının ardından Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklama: 'Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor'
Fatih Karagümrük maçının ardından Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklama: 'Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor' Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Berkan Kutlu'dan galibiyet açıklaması: 'Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim'
Berkan Kutlu'dan galibiyet açıklaması: 'Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim' Konyaspor'un futbolcusu Berkan Kutlu, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.