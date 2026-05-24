Andre Onana'dan Trabzonspor'a veda paylaşımı!

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, bordo-mavililer için veda paylaşımında bulundu.

Trabzonspor ile Türkiye Kupası sevinci yaşayan Kamerunlu kaleci, paylaşımında, "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için en iyisini diliyorum" dedi.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Onana'nın geleceği ile ilgili, "Durum ortada. Başka bir takımın oyuncusu. Verilen bonservis bedeli ortada. Onana, Trabzonspor'da mutlu. Önümüzdeki yıl Avrupa'da olacağız. Dolayısıyla Onana gibi bir karaktere takımın ihtiyacı var, şehir de taraftar da biz de seviyoruz. Hocamız da istiyor. Takımla uyumu da çok iyi. Mental anlamda kalmak isterse rakam konusunda çözüm buluruz" dedi.

İşte Andre Onana'nın paylaşımı: