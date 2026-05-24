Andre Onana'dan Trabzonspor'a veda paylaşımı!

24.05.2026 18:42:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, bordo-mavililer için veda paylaşımında bulundu.

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, bordo-mavililer için veda paylaşımında bulundu.

Trabzonspor ile Türkiye Kupası sevinci yaşayan Kamerunlu kaleci, paylaşımında, "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için en iyisini diliyorum" dedi.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Onana'nın geleceği ile ilgili, "Durum ortada. Başka bir takımın oyuncusu. Verilen bonservis bedeli ortada. Onana, Trabzonspor'da mutlu. Önümüzdeki yıl Avrupa'da olacağız. Dolayısıyla Onana gibi bir karaktere takımın ihtiyacı var, şehir de taraftar da biz de seviyoruz. Hocamız da istiyor. Takımla uyumu da çok iyi. Mental anlamda kalmak isterse rakam konusunda çözüm buluruz" dedi.

Trabzonspor'un genç yıldızından şoke eden paylaşım: Kısa süre içinde sildi Trabzonspor futbolcusu Christ Inao Oulaï, havaalanında yaşadığı sorun sonrası yaptığı "Siz Türkler ırkçısınız" paylaşımını gelen tepkilerin ardından kısa sürede sildi.
Trabzonspor'u UEFA Avrupa Ligi'nde bekleyen muhtemel rakipler Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise zafere ulaşarak UEFA Avrupa Ligi biletini kaptı. Organizasyona play-off turundan başlayacak olan bordo-mavililerin muhtemel rakipleri de belli oldu.
Trabzonspor, iki futbolcusuna veda etti Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Trabzonspor, iki futbolcusuna veda etti.