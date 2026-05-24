Trabzonspor, iki futbolcusuna veda etti

24.05.2026 15:31:00
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Trabzonspor, iki futbolcusuna veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'da iki ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, sözleşmeleri sona eren Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'ya veda etti.

Başkan Ertuğrul Doğan, kupa finalinden önce iki futbolcuya da teşekkür plaketi takdim etmişti.

37 yaşındaki Nijeryalı kanat Anthony Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor'da 21 maçta 947 dakika süre aldı. Nwakaeme, bu maçlarda 1 gol - 3 asistlik katkı sağladı.

36 yaşındaki Edin Visca ise sakatlığı nedeniyle yalnızca 9 maçta forma giyebildi ve skor katkısı sağlayamadı.

Trabzonspor'un genç yıldızından şoke eden paylaşım: Kısa süre içinde sildi Trabzonspor futbolcusu Christ Inao Oulaï, havaalanında yaşadığı sorun sonrası yaptığı "Siz Türkler ırkçısınız" paylaşımını gelen tepkilerin ardından kısa sürede sildi.
Trabzonspor'u UEFA Avrupa Ligi'nde bekleyen muhtemel rakipler Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise zafere ulaşarak UEFA Avrupa Ligi biletini kaptı. Organizasyona play-off turundan başlayacak olan bordo-mavililerin muhtemel rakipleri de belli oldu.
Fatih Tekke'den şampiyonluk değerlendirmesi: 'Trabzonspor'da hedefler çok büyük' Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından konuştu.