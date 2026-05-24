Trabzonspor, iki futbolcusuna veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'da iki ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, sözleşmeleri sona eren Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'ya veda etti.

Başkan Ertuğrul Doğan, kupa finalinden önce iki futbolcuya da teşekkür plaketi takdim etmişti.

37 yaşındaki Nijeryalı kanat Anthony Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor'da 21 maçta 947 dakika süre aldı. Nwakaeme, bu maçlarda 1 gol - 3 asistlik katkı sağladı.

36 yaşındaki Edin Visca ise sakatlığı nedeniyle yalnızca 9 maçta forma giyebildi ve skor katkısı sağlayamadı.