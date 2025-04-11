Andre Onana maça damga vurdu: Manchester United uzatmalarda yıkıldı!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:09

Güncelleme: 11.04.2025 - 00:09

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile Manchester United karşı karşıya geldi. Fransa'da oynanan mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

Lyon, Thiago Almada'nın 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester United'a beraberliği getiren golü 45. dakikada Leny Yoro attı. Manchester United, 88. dakikada Joshua Zirkzee'nin attığı golle geri döndü ve 2-1 öne geçti. Lyon, 90+5'te Rayan Cherki'nin golüyle maçtan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

ANDRE ONANA'DAN BÜYÜK HATA

Manchester United kalecisi Andre Onana, Lyon deplasmanında yine hatayla gol yedi. Karşılaşmanın 25. dakikasında Almada'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Onana, bu topla müdahale etmekte geç kaldı ve top ağlara gitti. Onana, ikinci gol öncesi de ilk şutta topu kontrol edemedi ve Cherki dönen topu tamamlayıp takımına beraberliği getirdi.

İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü Old Trafford'da oynanacak.