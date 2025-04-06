Manchester derbisinde kazanan çıkmadı!

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Manchester City ile 0-0 berabere kaldı.

Manchester derbisinde kazanan çıkmadı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 20:30

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele golsüz sona erdi.

73 bin 738 kişinin izlediği derbide City 5 kez, United ise 2 kez isabetli şut attı ancak mücadelede gol olmadı.

PUAN KAYIPLARI DEVAM ETTİ

Manchester United, son 8 lig maçının 6'sında puan kaybetti; Manchester City ise son 6 maçında 4 kez puan kaybetti.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 52 puanla 5. sıraya düştü ve 4. sırayı Chelsea'ye bıraktı. Manchester United ise 38 puanla 13. sırada yer aldı.

Manchester City, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Manchester United ise Newcastle United deplasmanına gidecek.


Etiketler: #manchester united #Manchester City #İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Erling Haaland'dan Manchester City'ye kötü haber

Erling Haaland'dan Manchester City'ye kötü haber
Antony'den Manchester United itirafı: 'Çok iyi şeyler öğrendim ama...'

Antony'den Manchester United itirafı: 'Çok iyi şeyler öğrendim ama...'
Manchester United'da Altay Bayındır kararı!

Manchester United'da Altay Bayındır kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler