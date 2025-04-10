Manchester United taraftarına ömür boyu men cezası!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:30

Güncelleme: 10.04.2025 - 18:30

Manchester United, Manchester City derbisinin ardından bir taraftarını stadyumdan ömür boyu men etti.

Manchester United'ın Old Trafford'da Manchester City'yi ağırladığı derbinin ardından 20 yaşındaki Manchester United taraftarı Alfie Holt, tünelde Jack Grealish'e saldırdı ve İngiliz yıldıza tokat attı.

ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Bu olayın ardından Alfie Holt, saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkacak. Manchester United da bu olayın ardından 20 yaşındaki taraftarı ömür boyun stadyumdan men etti.

Manchester United ile Manchester City'nin 6 Nisan Pazar günü Old Trafford'da karşı karşıya geldiği mücadele 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.