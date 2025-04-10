Manchester United taraftarına ömür boyu men cezası!
İngiltere Premier Lig'de oynanan Manchester United - Manchester City derbisinde Jack Grealish'e saldıran taraftar, ömür boyu stadyumdan men edildi.
Manchester United, Manchester City derbisinin ardından bir taraftarını stadyumdan ömür boyu men etti.
Manchester United'ın Old Trafford'da Manchester City'yi ağırladığı derbinin ardından 20 yaşındaki Manchester United taraftarı Alfie Holt, tünelde Jack Grealish'e saldırdı ve İngiliz yıldıza tokat attı.
ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ
Bu olayın ardından Alfie Holt, saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkacak. Manchester United da bu olayın ardından 20 yaşındaki taraftarı ömür boyun stadyumdan men etti.
Manchester United ile Manchester City'nin 6 Nisan Pazar günü Old Trafford'da karşı karşıya geldiği mücadele 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.
Spor Haberleri
- İngiliz ekipten taraftara ömür boyu men!
- Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Geleceği hakkında açıklama!
- Eskişehir'in 'Amazon kadınları' BAE'de kürek çekecek!
- Galatasaray'da Tutku Dinçer, satranç şube sorumlusu oldu
- Bu kez hakemler protesto etti!
- ÇBK Mersin Başkanı, İspanya'da gözaltına alındı
- Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da sakatlık!
- Altay'da sakatlar dönemedi
- TFF'den Günay Güvenç'e fair play ödülü!
- Galatasaraylı eski yıldız, Süper Lig'e dönüyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı!
- Madem tarih yazmaya karar verdiler: Yozgat'ta olacağız!
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Özel'den Bakan'a sert tepki
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Ülkeyi seçime götürecek seçim
- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na atamalar
- Yandaş medya milli oyuncuyu hedef gösterdi!
- CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali başvurusuna ret!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!