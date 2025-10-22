Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 17:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Andre Onana, Yılın Afrikalı Kalecisi Ödülüne aday!

Afrika Futbol Konfederasyonu, 2025 Yılın Afrikalı Kalecisi Ödülü için adayları açıkladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu, Yılın Afrikalı Kalecisi Ödbülü için adayları belirledi.

Dünyaca ünlü isimlerin arasında Trabzonspor'un Kamerunlu yıldız kalecisi Andre Onana de yer aldı.

İşte listede ödül için sona kalan futbolcular:

İlgili Konular: #trabzonspor #Kaleci #Andre Onana

