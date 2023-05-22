Andrea Pirlo geleceği hakkında konuştu

Yayınlanma: 22.05.2023 - 19:50

Güncelleme: 22.05.2023 - 19:50

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Zorlu mücadele öncesi Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstemediğimiz bir periyottan geliyoruz. 2 maçtır kaybediyoruz. Bugün kazanmak için sahaya çıkacağız. Önemli bir maç bizim için. Zor olacak, burada oynamak kolay değil. Onların da istediği bir dönemden geçmediğini biliyoruz. Hem bu maçı hem de önümüzdeki maçları kazanarak sezonu güzel bitirmek istiyoruz.

"ORTA DERECE SEZON GEÇİRDİK"

Sezon daha bitmedi, daha maçlar var. En iyi şekilde o maçlardan puan alıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek isteyeceğiz. Orta derecede bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Daha fazla puan alabilirdik. Yolda bazı kazalar yaşadık. İyi başlamadık ama sonra önemli galibiyetler alarak kendimizi rahatlattık.

"HALA MAÇLARA ODAKLIYIM"

Önümüzde hala 4 maç var, en iyi şekilde geçirip sezonu güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz. Hala maçlara odaklıyım. Bunları en iyi şekilde bitirip, geleceğimle ilgili kararı vereceğim."