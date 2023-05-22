Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 15:33

Güncelleme: 22.05.2023 - 15:33

Fenerbahçe'de Arda Güler ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler ile sözleşme yenileme konusunda karşılıklı anlaşmaya vardı. İddiaya göre Fenerbahçe ile 17 yaşındayken 3 yıllık sözleşme imzalayan Arda'ya önemli miktarda zam da yapılacak.

AVRUPA DEVLERİ YAKIN TAKİPTE

Arda'nın yeni sözleşmesinde 1500 dakikayı dolduramazsa 5 milyon Euro olan serbest kalma maddesi kaldırılacak. Bu sezon 1216 dakika oynayan Arda Güler'in 1500 dakikayı geçerse 17.5 milyon Euro'ya çıkacak serbest kalma maddesinin de devre dışı kalması için prensip anlaşması sağlandı.

Arda Güler ile Barcelona, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa devinin yakından ilgilendiği kaydedildi. Fenerbahçe, Arda Güler ile birkaç sezon daha yola devam ettikten sonra astronomik bir bedele Avrupa'ya göndermeyi planlıyor.

14 YAŞINDA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'nin 14 yaşında Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler, bu sezon oynadığı 31 resmi maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.