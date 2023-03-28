Barcelona'da Xavi'nin İlkay Gündoğan ısrarı sürüyor
Barcelona Teknik Direktörü Xavi, İlkay Gündoğan'ı kadrosunda görmek istiyor. Başarılı teknik direktör, bu transfer için yönetimden özel istekte bulundu.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'de İlkay Gündoğan sezon sonunda takımdan ayrılabilir.
İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek İlkay'a Barcelona'nın 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.
Haberde, 2016'dan bu yana Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın kulüpten ayrılmak istediği kaydedildi.
Xavi
XAVI, GELMESİNİ İSTİYOR
Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi'nin kulübün yaşadığı ekonomik sorunlara rağmen İlkay Gündoğan'ı kadrosunda görmek istediğini yönetime ilettiği ifade edildi.
Manchester City formasıyla 290 maça çıkan İlkay Gündoğan, 53 gol ve 37 asist kaydetti.
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