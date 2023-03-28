Hami Mandıralı'dan Arda Güler uyarısı: Çok iyi bir silah

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:31

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 07:31

Trabzonspor'un efsane isimlerinden olan Hami Mandıralı çok konuşulacak sözlere imza attı.

Fanatik'e verdiği röportajda kendisine sorulan "Aktif futbolcular arasında duran top becerisini beğendiğiniz özel isimler kimler?" sorusunu yanıtlayan Mandıralı, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e de değindi.

Hami Mandıralı

Mandıralı şu ifadeleri kullandı:

"Beni tatmin eden oyuncu şu an göremiyorum. Duran top bir kazançtır. Bunun için oyuncuların kalıp özveriyle çok çalışmaları lazım. Duran toplar öyle bir silah ki maçın kaderini değiştirebilirsiniz. Ben Arda Güler üzerinde durulması tarafındayım. Çok iyi bir silah."







