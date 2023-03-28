Hami Mandıralı'dan Arda Güler uyarısı: Çok iyi bir silah
Trabzonspor'un efsane isimlerinden biri olan Hami Mandıralı, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuştu.
Trabzonspor'un efsane isimlerinden olan Hami Mandıralı çok konuşulacak sözlere imza attı.
Fanatik'e verdiği röportajda kendisine sorulan "Aktif futbolcular arasında duran top becerisini beğendiğiniz özel isimler kimler?" sorusunu yanıtlayan Mandıralı, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e de değindi.
Hami Mandıralı
Mandıralı şu ifadeleri kullandı:
"Beni tatmin eden oyuncu şu an göremiyorum. Duran top bir kazançtır. Bunun için oyuncuların kalıp özveriyle çok çalışmaları lazım. Duran toplar öyle bir silah ki maçın kaderini değiştirebilirsiniz. Ben Arda Güler üzerinde durulması tarafındayım. Çok iyi bir silah."
En Çok Okunan Haberler
-
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- Seçimlere 47 gün kala AKP'nin taktiği netleşti!
- Başkonsolos, Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti
- Araç sahipleri dikkat! Benzine dev zam
- Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu