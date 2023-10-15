Andrea Pirlo'dan bahis iddialarına sert tepki: 'Utanç verici'

Yayınlanma: 15.10.2023 - 17:12

Güncelleme: 15.10.2023 - 17:17

Geçen sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, İtalyan futbolunda deprem etkisi yaratan bahis iddiaları için açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ VERİCİ!"

Genç oyuncuların bahis oynadığı iddiaları hakkında konuşan Pirlo, "Çıkan bahis iddiaları üzücü çünkü mirasımızı bırakacağımız oyuncular bu işin içinde. Bu utanç verici. Dünyanın en iyi işini yapıyorlar, şöhretleri var, paraları var. Umarım iddia edilenden fazlası yoktur" dedi.

"MILAN'DA TESİSLER EVİMİZDİ"

Onun futbolculuk döneminde Milan'ın elde ettiği başarıların sırrını açıklayan Pirlo, "Milan'da öğlen yapılacak idman için sabah buluşuyorduk. Sadece sohbet etmek için. Tesisler evimiz gibiydi. Başarının sırrı buydu. Bazı kurallar vardı ve herkes bunlara uyuyordu. Çünkü uymazsak kendimizi dışarıda bulurduk" sözlerini sarf etti.

Andrea Pirlo yönetimindeki Sampdoria, İtalya Serie B'de 4 puanla 19. sırada yer alıyor.