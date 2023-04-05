Andrea Pirlo'lu Fatih Karagümrük'ün bileği bükülmüyor

İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, 2023 yılındaki Süper Lig karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:57
Andrea Pirlo'lu Fatih Karagümrük'ün bileği bükülmüyor
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İstanbulspor'u 1-0'lık skor ile mağlup eden Fatih Karagümrük, ligde çıktığı son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 5 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük; Trabzonspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve İstanbulspor karşısında 3 puana ulaşan taraf olurken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Medipol Başakşehir ile de berabere kaldı.

Andrea Pirlo

İstanbul temsilcisi, ligde son mağlubiyetini 15. haftada deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

RESMİ MAÇLARDA TEK YENİLGİ

Kırmızı-siyahlılar, 2023 yılında resmi maçlarda aldığı tek yenilgiyi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir karşısında yaşadı.

Mbaye Diagne

18 Ocak 2023'te oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakasında Başakşehir'e penaltılarla 5-3 kaybeden Karagümrük, kupadan elenmişti.


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