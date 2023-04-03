Mbaye Diagne Fatih Karagümrük'ü taşıdı
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.
Andrea Pirlo'nun ekibine galibiyeti getiren golü 28. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.
YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI
Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Biraschi, gelecek hafta formasından uzak kalacak.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.
SIRADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE
Hanesine 3 puanı yazdıran Fatih Karagümrük, 34 puana yükseldi. İstanbulspor, 24 puanda kaldı.
Fatih Karagümrük, ligde gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbulspor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- Kira zam oranı belli oldu
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- İşte İBB'nin 'scooter'lar için hazırladığı eylem planı