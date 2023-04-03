Mbaye Diagne Fatih Karagümrük'ü taşıdı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 22:44
Mbaye Diagne Fatih Karagümrük'ü taşıdı
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.

Andrea Pirlo'nun ekibine galibiyeti getiren golü 28. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Biraschi, gelecek hafta formasından uzak kalacak.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

SIRADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE

Hanesine 3 puanı yazdıran Fatih Karagümrük, 34 puana yükseldi. İstanbulspor, 24 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük, ligde gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbulspor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.


mbaye diagne Fatih Karagümrük istanbulspor süper lig

İlgili Haberler

17 Süper Lig kulübü, çekilen Hatay ve G.Antep’in maçlarıyla ilgili kararını verecek: Futbolda kritik gün

17 Süper Lig kulübü, çekilen Hatay ve G.Antep’in maçlarıyla ilgili kararını verecek: Futbolda kritik gün
19 maçtır kaybetmeyen Samsunspor adım adım Süper Lig'e koşuyor

19 maçtır kaybetmeyen Samsunspor adım adım Süper Lig'e koşuyor
Süper Lig'deki Colley kuzenler Gambiya'yı kurtardı

Süper Lig'deki Colley kuzenler Gambiya'yı kurtardı

En Çok Okunan Haberler