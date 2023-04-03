Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andera Pirlo'dan Fenerbahçe açıklaması
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, İstanbulspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Haftaya kendi sahalarında konuk edecekleri Fenerbahçe maçına değinen İtalyan hoca, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir camia ile karşılaşacağız. Ama biz de sakin bir şekilde oyun planımızı sahaya yansıtarak oradan galip gelmek istiyoruz. İyi serimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andera Pirlo, İstanbulspor galibiyeti sonrası haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.
"GALİP GELMEK İSTİYORUZ"
İtalyan teknik direktör maç sonu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir camia ile karşılaşacağız. Ama biz de sakin bir şekilde oyun planımızı sahaya yansıtarak oradan galip gelmek istiyoruz. İyi serimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Andrea Pirlo
Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 11 karşılaşmada 5 galibiyet 6 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- Kira zam oranı belli oldu
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- İşte İBB'nin 'scooter'lar için hazırladığı eylem planı