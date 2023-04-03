Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andera Pirlo'dan Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, İstanbulspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Haftaya kendi sahalarında konuk edecekleri Fenerbahçe maçına değinen İtalyan hoca, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir camia ile karşılaşacağız. Ama biz de sakin bir şekilde oyun planımızı sahaya yansıtarak oradan galip gelmek istiyoruz. İyi serimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 23:48
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andera Pirlo'dan Fenerbahçe açıklaması
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andera Pirlo, İstanbulspor galibiyeti sonrası haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.

"GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

İtalyan teknik direktör maç sonu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir camia ile karşılaşacağız. Ama biz de sakin bir şekilde oyun planımızı sahaya yansıtarak oradan galip gelmek istiyoruz. İyi serimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Andrea Pirlo

Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 11 karşılaşmada 5 galibiyet 6 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.


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