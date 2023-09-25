Andrea Pirlo'ya tepkiler artarak devam ediyor

Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:55

Güncelleme: 25.09.2023 - 17:55

Geçen sezon Fatih Karagümrük'te görev yapan ve yeni sezonda İtalya Serie B ekibi Sampdoria'nın başına geçen Andrea Pirlo, Çizme'de aradığını bulamadı.

İtalyan çalıştırıcının takımı, ligde çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak altı hafta sonunda 5 puanla 16. sırada yer aldı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ



Sezona Ternana karşısında 2-1'lik galibiyetle başlayan Pirlo'nun ekibi, daha sonra sırasıyla Pisa, Venezia ve Cittadella'ya mağlup olurken Cremonese ile Parma'yla da berabere kaldı.

Alınan bu sonuçların ardından Sampdoria taraftarı, Andrea Pirlo'ya tepki gösterdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre bir grup taraftar Pirlo'yu istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.

FABIO BORINI 2 ASİSTLE OYNADI

Öte yandan geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen ve sezon başında Sampdoria'ya transfer olan Fabio Borini, mavi-beyazlı ekipte 5 karşılaşmaya çıktı. İtalyan oyuncu bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.