Galatasaray'da Morutan krizi: FIFA'ya başvurdular!

Rumen ekibi FCSB, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan transferindeki bonusları ödemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:52
Galatasaray'da Morutan krizi: FIFA'ya başvurdular!
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Olimpiu Morutan'ın eski kulübü FCSB, Galatasaray hakkında FIFA'ya şikayette bulundu.

"1 MİLYON EURO DAHA BONUS"

Romanya basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre; FCSB, Morutan'ın transfer anlaşmasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması durumunda 1 milyon Euro daha bonus olduğunu öne sürdü. Galatasaray tarafından bu paranın ödenmediğini belirten FCSB, soluğu FIFA'da aldı.

GALATASARAY KABUL ETMEDİ

Galatasaray cephesi ise Morutan'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalınmadan önce başka bir takıma satıldığını ve bu bedelin ödenemeyeceğini savundu.

FIFA'nın önümüzdeki günlerde bu konu üzerinde bir karar vereceği öğrenildi.


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