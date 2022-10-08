Andreas Pistiolis: 'Hücumda verimli değildik'

08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:05

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadıkları Pınar Karşıyaka mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.

Maçın başındaki yüksek ritmi tüm maça yayamadıklarını ifade eden Koç Pistiolis, "Aslında maça istediğimiz şekilde başlamıştık. Hücumda ritmimizi yakaladık ve savunmada da çok etkili hücumculara sahip olan Karşıyaka'yı durdurduk. Günün sonunda maçı her iki takım da kazanabilirdi, rakibimizi 70'li sayılarda tuttuk. Hücumda ise yeterince verimli değildik, şut seçimlerinde kötü tercihler yaptık. Eğer kaçırdığımız bazı şutlarda isabet bulabilseydik sonuç bundan daha farklı olurdu. Yine de günün sonunda o isabetleri bulamadık ve kaybettik" diye konuştu.