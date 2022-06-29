Andres Iniesta'nın formasını giydiği Vissel Kobe, 3 ayda 3 teknik direktör değiştirdi
Japonya 1. Futbol Ligi (J1) ekiplerinden Vissel Kobe, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti.
J1'de sezonun başladığı şubat ayından bu yana 18 maçta 2 galibiyet alan Vissel Kobe, çareyi teknik direktör değişikliğinde buldu.
Japon kulüp, nisan ayı başında göreve getirdiği 65 yaşındaki Miguel Angel Lotina ile yollarını ayrıldığını açıkladı. İspanyol teknik adam, 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
38 yaşındaki İspanyol yıldız Andres Iniesta'nın da forma giydiği Vissel Kobe'de teknik direktörlük koltuğuna Yoşida Takayuki oturdu.
LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI
Sezona Miura Atsuşi yönetiminde giren Japon temsilcisi, üst üste 7 maçta galibiyet alamayınca 47 yaşındaki teknik adamla mart ayında yollarını ayırmıştı.
İspanyol antrenör Lluis Planaguma Ramos ile de galibiyet özlemine son veremeyen Vissel Kobe, nisan ayında Lotina ile anlaşmıştı.
Geride kalan 18 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlikle ligin dibine demirleyen Vissel Kobe'nin eksi 11 averaj ve 11 puanı bulunuyor.
J1'de sezon kasım ayı başında sona erecek.
Video Haberler
- Bağcılar'da korkunç olay
- Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
- Aydın'da 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
- Bir ilde daha ulaşıma zam
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Avcılar'da 24 yaşındaki Dilan evinde ölü bulundu
- Ev sahibi su sayacını söktürdü
- Cezaevinden çıktı, arkadaşının silahlı saldırısında yara
- 'Demir Yumruk', Erol Evcil'i de vurdu
- Oğlu Murat Arkın'dan anlamlı mesaj
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar...
- Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt
- Türk Ocakları'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi
- Sarallara dev operasyon
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Partisiz girdi, AKP'li çıktı!