Andres Iniesta'nın yeni adresi belli oldu!
Son olarak Japon kulüp Vissel Kobe forması giyen İspanyol efsane futbolcu Andres Iniesta, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'a transfer oldu.
Barcelona'nın efsane ismi Andres Iniesta'nın yeni adresi belli oldu.
39 yaşındaki İspanyol oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Emirates Club ile anlaşma sağladığı aktarıldı.
Iniesta'nın, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
KARİYERİNDE 37 KUPA KAZANDI
İspanyol futbolcu, 2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona'nın formasını giymişti.
Iniesta daha sonra ise Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.
İspanyol yıldız, aralarında 4 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 Dünya Kupası ve 9 La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.
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