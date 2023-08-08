Andres Iniesta'nın yeni adresi belli oldu!

Son olarak Japon kulüp Vissel Kobe forması giyen İspanyol efsane futbolcu Andres Iniesta, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 18:17
Andres Iniesta'nın yeni adresi belli oldu!
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Barcelona'nın efsane ismi Andres Iniesta'nın yeni adresi belli oldu.

39 yaşındaki İspanyol oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Emirates Club ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

Iniesta'nın, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

KARİYERİNDE 37 KUPA KAZANDI

İspanyol futbolcu, 2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona'nın formasını giymişti.

Iniesta daha sonra ise Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.

İspanyol yıldız, aralarında 4 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 Dünya Kupası ve 9 La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.


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