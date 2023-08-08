Yayınlanma: 08.08.2023 - 18:17

Güncelleme: 08.08.2023 - 18:17

Barcelona'nın efsane ismi Andres Iniesta'nın yeni adresi belli oldu.

39 yaşındaki İspanyol oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Emirates Club ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

Iniesta'nın, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

KARİYERİNDE 37 KUPA KAZANDI

İspanyol futbolcu, 2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona'nın formasını giymişti.

Iniesta daha sonra ise Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.

İspanyol yıldız, aralarında 4 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 Dünya Kupası ve 9 La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.