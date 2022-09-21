Andriy Shevchenko'dan Robert Lewandowski'ye kaptanlık pazubendi!
Ukrayna'nın efsanevi futbolcusu Andriy Shevchenko, Polonya Milli Takımı'nın yıldızı Robert Lewandowski'ye ülkesinin renklerini taşıyan kaptanlık pazubendi verdi.
Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko, Polonya Milli Takımı kaptanı Robert Lewandowski ile bir araya geldi.
Lewandowski'ye, Ukrayna'nın renklerini taşıyan kaptanlık bandı veren Shevchenko, "Ülkeme olan ve barış çağrısı konusundaki desteği için kendisine teşekkür etmek adına bu kol bandını Lewandowski'ye vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Lewandowski ise, "Teşekkürler Andriy. Ukrayna'nın renklerindeki bu kaptanlık bandını Dünya Kupası'nda taşımak benim için bir onur" diye konuştu.
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