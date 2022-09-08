Barcelonalı futbolcu Robert Lewandowski, Karim Benzema'yı solladı!

08 Eylül 2022 Perşembe, 13:27

Katalan ekibi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen'e karşı oynadığı maçta 3 gol atan ve topu da evine götüren Robert Lewandowski, Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema'yı geride bırakmayı başardı. Lewa, aynı zamanda tarihe geçme başarısı gösterdi.

3 FARKLI KULÜPTE HAT-TRICK YAPTI

Attığı 3 gol ile Şampiyonlar Ligi'nde toplam 89 gole ulaşan Polonyalı golcü, 86 gollü Benzema'yı geride bıraktı. 141 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve 125 golle 2.sırada bulunan Lionel Messi'nin ardından 3.sıraya Lewandowski yükseldi. Takımının 5-1 kazandığı maçta coşan 34 yaşındaki forvet, 'Şampiyonlar Ligi'nde üç farklı kulüpte hat-trick yapan' ilk oyuncu unvanını da eline aldı.

Lewa'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile birlikte olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez hat-trick yapması dikkati çekiyor. Barcelona'nın bu yaz flaş transferlerinden biri olan yıldız golcü, çıktığı 5. maçta gol sayısını 8'e yükseltti.

GOLLERİ EŞİNE HEDİYE ETTİ

Polonyalı oyuncu maç sonu açıklamasında, "İlk maçtan itibaren uyum sağlamanın önemli olacağını biliyordum. İnsanlar golleri soruyor ama doğru zamanda doğru pozisyonda olmak, takımıma yardım etmek önemli. Çünkü takım arkadaşlarım saha içinde ve dışında bana çok yardımcı oldular" dedi. Lewandowski, attığı gollerin Camp Nou'da doğum günü kutlayan eşine bir hediye olduğunu söylerken, "Onun doğum gününde stadyumda olması benim için çok şey ifade ediyor. Bu inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

XAVI: "O DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez yeni forvetini övecek kelime bulamadığını söyledi. Xavi, "Robert asla durmuyor. Alçak gönüllü ve her zaman çok fazla çalışıyor. Onun için ne kadar iltifat etsem az olur. Bugün 3 gol attı ama olay sadece bu değil. Onun takıma nasıl yardım ettiğiyle, varlığıyla ilgili. Harika bir oyuncu!" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Bu arada Viktoria Plzen Teknik Direktörü Michael Bilek de golcü oyuncunun performansına kayıtsız kalamadı. Bilek, "Lewandowski bu gece kalitesini gösterdi. Olağanüstü bir bitiriciliğe ve inanılmaz bir pozisyon bilgisine sahip. Haklı olarak dünyanın en iyi forvetlerinden biri" değerlendirmesini yaptı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Katalanların Camp Nou'da 5-1'lik skorla galibiyete ulaştığı maçta yeni transfer Frank Kessie ve geçen sezon takıma katılan Ferran Torres de bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gollerine imza attı. Bu yenilgiyle birlikte gruplara puansız başlayan Viktoria Plzen, 34 maç sonraki ilk mağlubiyetini aldı. Resmi maçlarda 29 galibiyet ve 5 beraberlikle 34 maçtır sahadan puan alarak ayrılan Çekya temsilcisi, bu sezon oynadığı 12 maçın 10'undan galip ayrılmıştı. Aynı saate oynanan bir diğer maçta Lewandowski'nin eski takımı Bayern Münih, İnter Milan'ı 2 golle geçerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına moralli başladı.

YENİ YETENEKLER

Bu maçta geçen hafta Sevilla'yı 3-0'la bozgun uğratan kadrodan Sergio Busquets ve Brezilyalı yeni transfer Raphinha yedekler arasında yer alırken, bir diğer yeni transfer Frank Kessie ve Katalanların Messi'den sonra 10 numaralı formayı emanet ettikleri 19 yaşındaki Ansu Fati, ilk 11'de kendine şans buldu. Barcelona'nın bir başka genç oyuncusu Pablo Torre ise bu maçta 81.d akikada Frank Kessie'nin yerine oyuna dahil oldu ve ilk maçına çıktı.

Victoria Plzen ve Barcelona en son yine Şampiyonlar Ligi'nde 2011-2012 sezonu grup aşamasında karşılaşmış, Katalanlar bu 2 maçtan da 3 puanla ayrılmasını bilmişti.