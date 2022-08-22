Lewandowski doğum gününde attığı gollerle Barcelona'ya galibiyeti getirdi
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Sociedad sahasında Barcelona'yı konuk etti. Mücadeleyi Katalan devi 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Barcelona deplasmanda Real Sociedad'ı 4-1 yendi.
Barcelona karşılaşmanın 1. dakikasında Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 6. dakikada Alexander İsak ile skora eşitliği getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını artıran Katalan takımı 66. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle bir kez daha öne geçti.
Dembele'ye gol asistini veren Lewandowski, bunun hemen iki dakika sonrasında attığı güzel golle (Dk. 68) farkı ikiye çıkardı.
Bordo-mavi renkli formayla La Liga'da ilk golünü atan Polonyalı futbolcu aynı zamanda 34. yaş gününde rakip ağları iki kez havalandırıp, bir de gol asisti yaptı.
Ansu Fati'nin 79. dakikadaki golüyle 4-1'lik maç skorunu belirleyen Barcelona, zorlu deplasmandan aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkararak beşincilikte yer aldı.
Real Sociedad ise 3 puanla, 10.lukta kaldı.
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