Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemine tepki!

Yayınlanma: 18.08.2024 - 23:33

Güncelleme: 18.08.2024 - 23:33

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi.

'HAKEME RAĞMEN'

Milli voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakeme rağmen... Boğazın Kralı İstanbul'un sahibi" ifadelerini kullandı.

Hakeme rağmen…



BOĞAZIN KRALI İSTANBUL’UN SAHİBİ ?? — Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) August 18, 2024

Ebrar Karakurt, daha önce de Beşiktaş maçlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.