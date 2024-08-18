Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemine tepki!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 23:33
Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemine tepki!
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Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi.

'HAKEME RAĞMEN'

Milli voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakeme rağmen... Boğazın Kralı İstanbul'un sahibi" ifadelerini kullandı.

 

Ebrar Karakurt, daha önce de Beşiktaş maçlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.


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