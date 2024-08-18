Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemine tepki!
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi.
'HAKEME RAĞMEN'
Milli voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakeme rağmen... Boğazın Kralı İstanbul'un sahibi" ifadelerini kullandı.
Hakeme rağmen…— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) August 18, 2024
BOĞAZIN KRALI İSTANBUL’UN SAHİBİ ??
Ebrar Karakurt, daha önce de Beşiktaş maçlarında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
Spor Haberleri
- Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş için hakem tepkisi!
- Fazıl Say’dan imalı Ali Koç paylaşımı
- İtalyan ekibinden Samardzic'e 25 milyon Euro!
- Napoli, Antonio Conte ile ilk maçında farklı yenildi!
- Başakşehir uzatmada güldü!
- Başakşehirli oyuncudan inanılmaz gol!
- Beşiktaş'ta hedef 3 puan!
- Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!
- Jose Mourinho'dan sürpriz hamle!
- Vali, belediye başkanı ve Amedspor başkanı aynı masada
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi
- Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede çıktı
- ‘Hayatımda böyle bir rezillik görmedim’
- Ünlü psikiyatriste çocuk kaçırma davası
- Rusya'daki depremin ardından yanardağ patladı!
- Buna ayıp derler...
- Beşiktaş'ın stadında büyük değişim!
- Eski Bakan, yer kapma yarışını kazanamamış!