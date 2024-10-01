Andros Townsend'den transfer itirafı: '48 saat içinde...'

Yayınlanma: 01.10.2024 - 21:25

Güncelleme: 01.10.2024 - 21:25

Antalyaspor'un transfer dönemininin bitmesine bir gün kala kadrosuna kattığı Andros Townsend, kırmızı-beyazlı kulüple anlaşmasının perde arkasında yaşananları anlattı.

Tottenham altyapısından yetişen Townsend, İngiliz kulübünün geçen hafta Karabağ'ı 3-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının maç günü dergisine açıklamalarda bulundu.

"48 SAAT İÇİNDE CEVAP VERMEMİ İSTEDİLER"

33 yaşındaki futbolcu Antalyaspor'a transferi ve Türkiye'deki günlerine ilişkin bir soru üzerine, "Transfer gerçekten son dakikaydı. Transfer dönemi sona ermek üzereydi ve beni arayıp 'Bu teklifi size yapabiliriz ancak 48 saat içinde kabul edip etmemenize karar vermeniz gerekiyor' dediler. Her şeye baktım; futbola, en üst ligde oynamaya ve aynı zamanda şehrin ne kadar güzel olduğuna, iklime, tamamen yeni bir şey deneyimlemeye. Acele ettiriliyor olsam da böyle bir fırsat bir daha gelmeyebileceği için değerlendirmem gereken bir teklif olduğunu hissettim" yanıtını verdi.

"ANTALYA YERYÜZÜNDEKİ CENNET"

Antalya için, "yeryüzündeki cennet" benzetmesi yapan İngiliz hücum oyuncusu, "Burası kesinlikle çok güzel. Luton'dan ayrılmak zordu ancak menajer ve genel müdürle harika görüşmeler yaptım ve kariyerimin bu aşamasında böyle bir fırsatı değerlendirmem konusunda bana çok destek oldular" ifadelerini kullandı.

Transferinin resmileşmesinden önce yaklaşık 1 ay Antalya'da yaşadığını vurgulayan Townsend, "Yeni bir ülkeye taşındığınızda, işlerin farklı olmasını beklersiniz ve ben buna hazırlıklıydım. Ancak, böyle bir transferin onaylanmasını beklemek eşsiz bir deneyimdi. Şu anda yaşadığım antrenman sahasında bir otel var ve umarım ailem de en kısa zamanda yanıma taşınabilir" diye konuştu.

PREMİER LİG'DE FORMA GİYMİŞTİ

Uzun yıllar Tottenham forması giyen Andros Townsend, Ocak 2016'da Newcastle'a 15.7 milyon Euro, Temmuz 2016'da ise Crystal Palace'a 15.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 5 yıl boyunca Palace forması giyen tecrübeli oyuncu son olarak Championship takımı Luton Town'da oynuyordu.