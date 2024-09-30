Eski hakemler, Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı?

Dzeko'nun ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde karar doğru mu?

Deniz Çoban: Bu sistemin kusursuz çalıştığı test edilmiş onaylanmış. Belli yerlerinde insan eli değiyor, kabul. Bu pozisyon olduğunda ofsayt yok, çıkmayabilir diye konuştuk. Tek şüphe varsa topa temas anının doğru tespit edilmesi konusu. Bir kare ileri bir kare geri yapılarak bir eksiklik olabilir. Onu da çözme şansımız yok. Teknolojiye güvenmek zorundayız. Sistem ofsayt çıkardıysa güvenilirliği test edilmiş. Tüm dünya bu sistemi üreten firmanın ürününden faydalanıyor. Ofsayt çıktıysa ofsayttır.

Bülent Yıldırım: 3 boyutlu çizgide güvenilirlik çok yüksek, burada artık sıfıra yaklaştı. Üst düzey müsabakalarda çipli top da var. Zaman zaman öyle ofsaytlar çıkacak ki can yakacak. Krampon, ayak çıkacak dedik. Bu da öyle bir pozisyon.

Bahattin Duran: Ben bu açıyı gördüm, pozisyon gol çıkar dedim. 11 numaralı oyuncunun ayağına bakarak kalesine, Tadic'ten daha yakın olduğunu düşündüm. Animasyonda ise Tadic'in üst kısmı daha önde çıktı. FIFA ve UEFA da bu tip pozisyonlara ne diyor, siz aynı hizadaysınız önünüzde bu oyuncu varken yüzde 99 çok şüphelenmiştir bu pozisyondan. Aynı hizadaysan bu kadar kritik pozisyonları devam ettir, gole prim tanı. VAR'da çıkarsa santimlerle çıkar, bu cezaya da girmez. Burada sistem oyuncunun ofsaytta olduğunu işaret ediyor ve VAR'ı uyarıyor.