Spor yazarları, Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fred varsa hayat var'

"MOURİNHO ETKİSİ"

Hilmi Türkay: "Alex de Souza F.Bahçe’nin efsane futbolcusu, Antalyaspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü. SarıLacivertli taraftarlar ile Alex arasında sıkı bir bağ vardır. Brezilyalının gelişi muhteşem, ayrılığı bir o kadar kötü olmuştu. Alex, F.Bahçe’de geçirdiği 8 yılda, 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı, 2 defa gol kralı oldu. Ne var ki Aykut Kocaman’la yaşadığı gerilim sonrası hoca, onu takımda düşünmedi. Başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’e “Ya Aykut’un dediklerini yaparsın ya da gençlerle çalışırsın” çıkışı ayrılığı getirmişti. Üstünden yıllar geçti ve Alex dün F.Bahçe’ye rakip oldu. Gelelim maça... 2. dakikada Szymanski’nin pozisyonu çizgiyi geçti ve goldü. Hakem ile VAR vermedi. Peşine Dzeko’ya yapılan hareket net penaltı, yine verilmedi. Anlamak güç! F.Bahçe’de ilk yarıda orta saha ataklara pek etki yapamadı. Bazen baskı vardı ama skora dönüşmedi. Takım hep Maximin üzerinden bir şeyler yapıyor. Bunu geç gören Mourinho, Fred ile Kostic’i 46’da oyuna soktu. Portekizli hocanın hamlesiyle, oyun biraz daha F.Bahçe’nin hâkimiyetinde geçti. Kostic’in bindirmeleri, Fred’in orta sahayı atağa kaldırmasıyla beklenen gol 63’te Tadic’le geldi. 82’de Antalyalı Thalisson’un kendi kalesine attığı gol de Sarı-Lacivertlilere rahat nefes aldırdı. 3 puana rağmen F.Bahçe’de hâlâ Mourinho etkisi göremiyoruz!" (Cumhuriyet)