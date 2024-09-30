Spor yazarları, Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fred varsa hayat var'
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin sahadan 3 puanla ayrıldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
"MOURİNHO ETKİSİ"
Hilmi Türkay: "Alex de Souza F.Bahçe’nin efsane futbolcusu, Antalyaspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü. SarıLacivertli taraftarlar ile Alex arasında sıkı bir bağ vardır. Brezilyalının gelişi muhteşem, ayrılığı bir o kadar kötü olmuştu. Alex, F.Bahçe’de geçirdiği 8 yılda, 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı, 2 defa gol kralı oldu. Ne var ki Aykut Kocaman’la yaşadığı gerilim sonrası hoca, onu takımda düşünmedi. Başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’e “Ya Aykut’un dediklerini yaparsın ya da gençlerle çalışırsın” çıkışı ayrılığı getirmişti. Üstünden yıllar geçti ve Alex dün F.Bahçe’ye rakip oldu. Gelelim maça... 2. dakikada Szymanski’nin pozisyonu çizgiyi geçti ve goldü. Hakem ile VAR vermedi. Peşine Dzeko’ya yapılan hareket net penaltı, yine verilmedi. Anlamak güç! F.Bahçe’de ilk yarıda orta saha ataklara pek etki yapamadı. Bazen baskı vardı ama skora dönüşmedi. Takım hep Maximin üzerinden bir şeyler yapıyor. Bunu geç gören Mourinho, Fred ile Kostic’i 46’da oyuna soktu. Portekizli hocanın hamlesiyle, oyun biraz daha F.Bahçe’nin hâkimiyetinde geçti. Kostic’in bindirmeleri, Fred’in orta sahayı atağa kaldırmasıyla beklenen gol 63’te Tadic’le geldi. 82’de Antalyalı Thalisson’un kendi kalesine attığı gol de Sarı-Lacivertlilere rahat nefes aldırdı. 3 puana rağmen F.Bahçe’de hâlâ Mourinho etkisi göremiyoruz!" (Cumhuriyet)
"OYNAMADAN KAZANDI"
Cem Dizdar: "Hatırlanırsa Jose Mourinho’nun geçen sezonki takım için ilk tespiti, “Takım hızının düşüklüğü” olmuştu. Görüldüğü kadarıyla bu konuda herhangi bir ilerlemeye yol açacak uygulamaları hayata geçirememiş… Pas kalitesinin düşüklüğü, şut arama dışında özel bir organizasyonun göze çarpmıyor oluşu, Antalya’yı da sahaya çekti. Gerçi onlar da kaleye şut dışında pek bir şey çalışmış gibi görünmediler. Velhasılıkelam, biz televizyon başındakiler bu kadar sıkıldıysak varın tribündekileri siz düşünün!.. İkinci devreye Fred ve Kostic’le başlasa da oyun ritmi açısından değişen çok şey olmadı. Nihayetinde Tadic önce maçta futbola uygun ilk pası gönderen Amrabat’ın servisini harcadı! Ardından benzeri noktadan ikinci girişiminde golü buldu. Hani, bizde kabul gören bir söz vardır; “Kötü oynarken de kazanmayı bileceksin”. Antalya’nın zaten mecali yoktu. Bu bağlamda belki bu maç özelinde Fenerbahçe için “kötü oynadı” denemez ama “Oynamadan kazandı” demek de pek yanlış olmaz!" (Fanatik)
"FRED VARSA HAYAT VAR"
Engin Kehale: "Mourinho’nun gözlemleri de üstteki satırlar ile paralel olacak ki soyunma odası dönüşü iki değişiklik vardı. Kostic-Fred ikilisinden Brezilyalı, ikinci yarıda farkı yaratan isimdi. Fred’in en önemli özelliği, ayağına gelen topu çok çabuk arkadaşlarına aktarabilmesi. Oyunun hızını inanılmaz artırıyor. Nitekim Szymanski’nin üst üste kaptığı toplardan birinde, Brezilyalının Tadic’i görmesi golü getirdi. 1 saniye geç kalsa, belki ofsayt olacaktı ve Tadic’in yerine İrfan Can oyuna girecekti." (Hürriyet)
"ATAK SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMAK İSTEMİYOR MU?"
Uğur Meleke: "Mourinho savunmada Çağlar-Becao’yu denedi. Çağlar-Djiku’yu denedi. Çağlar-Oosterwolde’yi denedi. Ama 12 resmi maçın birine bile geçen sezonun as ikilisi Djiku-Becao ile başlamadı. Oysa Djiku-Becao ikilisi savunmayı çok daha fazla öne taşıyor, tamamlanamayan hücumlarda geri kazanma süresini kısaltıyorlardı. Acaba Mou’nun böyle bir hedefi yok mu? Tamamlanamayan hücumlarda topu hemen geri kazanmak ve atak sürekliliği sağlamak istemiyor mu?" (Hürriyet)
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