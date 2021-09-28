Anelka: “Messi, Mbappe’ye hizmet etmeli”
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Geçmişte Fenerbahçe’de de oynayan PSG’nin eski yıldızı Nicolas Anelka, Mbappe'nin PSG’nin hücum hattındaki bir numaralı isim olması gerektiğini düşünüyor.
'HİZMET ETMEK ZORUNDA'
Fransız basınından Le Parisien’e konuşan Anelka, PSG’nin hücum hattını ve Mbappe’yi şöyle değerlendirdi:
“Mbappe, hücum hattına liderlik etmeli çünkü bir numara o!”
“Messi de Barcelona’da öyleydi, ancak şimdi Mbappe’ye hizmet etmek zorunda.”
MBAPPE VE REAL MADRİD
Anelka, Mbappe’nin geleceğini ve Real Madrid söylentilerini şu sözler ile değerlendirdi:
“Sürat konusunda Mbappe bir fenomen, dünyada ondan daha iyisi yok. Eğer Paris en iyi takıma sahip olmak istiyorsa, onu tutmak için elinden gelen her şeyi yapmalı.”
“Ama bence Kylian’ın kararı çok net. Farklı bir şey istiyor ve bu gayet anlaşılabilir. Ballon d’Or hayali kuruyor ve UEFA sıralamasının altıncı sırasında yer alan bir ligde bunu nasıl başarabilir?”
“Eğer Kylian, son üç seneyi İngiltere veya İspanya’da geçirmiş olsaydı çoktan bir Ballon d’Or kazanırdı.”
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- O hâkim İBB avukatı çıktı
- Bitcoin 10 katına çıkabilir
- Masadaki ikinci kişi ortaya çıktı!
- AKP'nin gizli seçim planı
- Dolar/TL'de tüm gözler saat 13.30'da
- Cebine binlerce dolar koymuşlardı
- Kapanma olacak mı?
- BioNTech mi, Sinovac mı?