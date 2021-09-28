Anelka: “Messi, Mbappe’ye hizmet etmeli”

28 Eylül 2021 Salı, 19:12

Geçmişte Fenerbahçe’de de oynayan PSG’nin eski yıldızı Nicolas Anelka, Mbappe'nin PSG’nin hücum hattındaki bir numaralı isim olması gerektiğini düşünüyor.

'HİZMET ETMEK ZORUNDA'

Fransız basınından Le Parisien’e konuşan Anelka, PSG’nin hücum hattını ve Mbappe’yi şöyle değerlendirdi:

“Mbappe, hücum hattına liderlik etmeli çünkü bir numara o!”

“Messi de Barcelona’da öyleydi, ancak şimdi Mbappe’ye hizmet etmek zorunda.”

MBAPPE VE REAL MADRİD

Anelka, Mbappe’nin geleceğini ve Real Madrid söylentilerini şu sözler ile değerlendirdi:

“Sürat konusunda Mbappe bir fenomen, dünyada ondan daha iyisi yok. Eğer Paris en iyi takıma sahip olmak istiyorsa, onu tutmak için elinden gelen her şeyi yapmalı.”

“Ama bence Kylian’ın kararı çok net. Farklı bir şey istiyor ve bu gayet anlaşılabilir. Ballon d’Or hayali kuruyor ve UEFA sıralamasının altıncı sırasında yer alan bir ligde bunu nasıl başarabilir?”

“Eğer Kylian, son üç seneyi İngiltere veya İspanya’da geçirmiş olsaydı çoktan bir Ballon d’Or kazanırdı.”