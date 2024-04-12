Liverpool'a evinde büyük darbe: Atalanta tur için avantajı aldı!

Liverpool, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Atalanta'ya 3-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:13
Liverpool'a evinde büyük darbe: Atalanta tur için avantajı aldı!
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta karşı karşıya geldi.

Halil Umut Meler'in yönettiği ve Anfield Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atalanta 3-0 kazanırken goller; 38 ve 60. dakikalarda Gianluca Scamacca, 83. dakikada ise Mario Pasalic'in ayağından geldi.

BU SEZON BİR İLK

Bu sonuçla birlikte bu sezon iç sahada ilk kez kaybeden Liverpool, yarı final umutlarını mucizelere bırakmış oldu. Atalanta ise yarı final kapısını ardına kadar araladı.

Turun rövanş maçı, 18 Nisan Perşembe saat 22.00'de Bergamo'da oynanacak.

Turun galibi yarı finalde Benfica - Marsilya eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.


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