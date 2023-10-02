Galatasaray'dan gizli antrenman!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:26

Güncelleme: 02.10.2023 - 09:26

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacağı maçın son antrenmanı için özel bir karar aldı.

KAMERALAR KAYDEDİYOR

Sarı-kırmızılılar, normalde bugün (pazartesi) Old Trafford’da yapması gereken idmandan vazgeçti. Bunun sebebi, Galatasaray’ın son taktik antrenmanının stattaki kameralar tarafından çekilip İngiliz takımına bilgi olarak sunulması.

Teknik direktör Okan Buruk, son antrenmanı Florya’da yapıp ardından İngiltere seyahatine başlamayı daha uygun buldu.