Federica Brignone Kış Olimpiyat Oyunları tarihine geçti!

12.02.2026 18:16:00
İtalyan sporcu Federica Brignone, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın alp disiplini kadınlar süper büyük slalom kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın alp disiplini kadınlar süper büyük slalom kategorisinde İtalyan Federica Brignone, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde alp disiplini kadınlar süper büyük slalom müsabakaları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.

BİR İLKİ YAŞADI

Federica Brignone, bir dakika 23.41 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. İlk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan 35 yaşındaki Brignone, kış oyunlarındaki madalya sayısını 4'e yükseltti.

Brignone, alp disiplininde kış oyunları tarihinin altın madalya kazanan en yaşlı sporcusu da oldu.

Fransız Romane Miradoli, 0.41 saniye geride gümüş, Avusturyalı Cornelia Huetter ise 0.52 saniye farkla bronz madalya aldı.

İlgili Konular: #italya #Altın Madalya #Kış Olimpiyatları

