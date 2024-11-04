Ange Postecoglou'dan Galatasaray açıklaması: 'Büyük bir Avrupa maçı'
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou, açıklamalarda bulundu. Postecoglou, "Eminim oyuncularım Galatasaray maçından keyif alacak, büyük bir Avrupa maçı gibi hissedecekler" dedi.
Tottenham Menajeri Ange Postecoglou, Aston Villa'yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından Galatasaray ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi mücadelesiyle ilgili konuştu.
Postecoglou, "Geçen haftaya ya da bugüne takılıp kalmıyoruz, önümüze bakıyoruz, bu hafta Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı büyük bir maçımız var, zor bir maç, heyecan verici, bu yüzden toparlanıp tekrar çalışmalar başlayacağız. Eminim oyuncularım Galatasaray maçından keyif alacak, büyük bir Avrupa maçı gibi hissedecekler" ifadelerini kullandı.
"SAKATLIKLARLA BAŞA ÇIKMALIYIZ"
"Richarlison ve Cuti Romero (ikisi de sakatlandı) ile ilgili son durumu öğrenebilir miyiz?" sorusuna Avustralyalı menajer, "Şu anda çok fazla bilgim yok. Richy golün asistini yaparken diz ardı kirişinde bir şey hissetti, bu onun için hayal kırıklığı oldu. Cuti, çok sert bir oyuncu, bu yüzden oyundan çıkmak zorunda kaldı, çok ağrısı var ama bekleyip göreceğiz. Bu her takımın yaşadığı şeylerin bir parçası ve bununla başa çıkmak zorundayız" cevabını verdi.
TOTTENHAM'DA 5 SAKAT OYUNCU VAR
Tottenham'da Galatasaray maçı öncesi Micky van de Ven, Djed Spence, Wilson Odobert'e ek olarak pazar günü oynanan Aston Villa maçında Cristian Romero ve Richarlison da sakat oyunculara dahil oldu.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Galatasaray ile Tottenham, 7 Kasım Perşembe akşamı 20.45'te İstanbul'da karşılaşacak.
Tottenham, ilk 3 maçında 9 puanla 2. sırada; Galatasaray ise 7 puanla 5. sırada yer alıyor.
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