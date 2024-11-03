Galatasaray'ın rakibi Tottenham'da galibiyetin faturası ağır oldu!
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta Aston Villa'nın golünü 32. dakikada Morgan Rogers atarken, Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Brennan Johnson, 75. ve 79. dakikalarda Dominic Solanke ve 90+7'de James Maddison kaydetti.
ROMERO SAKATLIK YAŞADI
Tottenham'da Arjantinli stoper Cristian Romero, maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Oyundan çıktıktan sonra sakatlanması sebebiyle sinirlerine hakim olamayan Romero, yerde bulunan malzemeleri fırlatarak tepkisini gösterdi.
AS STOPERLERİ SAKAT
Tottenham'da sakatlığı bulunan bir diğer stoper Micky van de Ven'in Galatasaray maçında forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardından Romero'nun da Galatasaray maçı öncesi sakatlanması dikkat çekti.
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