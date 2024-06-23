Arda Turan'dan millilere destek paylaşımı: 'Yarı finale davet ederseniz...'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'na destek paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 22:04
Arda Turan'dan millilere destek paylaşımı: 'Yarı finale davet ederseniz...'
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A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, EURO 2024'te alınan 3-0'lık Portekiz mağlubiyeti sonrası milli oyunculara destek açıklaması yaptı.

"YARI FINALE DAVET EDERSENİZ..."

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na destekte bulunan ve oyuncularla gurur duyduğunu söyleyen Turan, şu sözleri sarf etti;

"Sizi çok seviyorum. Sizinle, hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Amasız, şartsız, sonuna kadar destekliyorum. Muhteşem durumdasınız. Ve sen Hakan Çalhanoğlu, Türk milli takım formasını tercih ettiği an benim için en büyük performansını verdin. İyi ki bizim kaptanımızsın! Yarı finale davet ederseniz orada olmak isterim."

Arda Turan'ın paylaşımı şu şekilde:


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