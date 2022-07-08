Angel di Maria, Juventus ile anlaştı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli yıldız Angel di Maria'yı kadrosuna kattı.
Juventus, Angel di Maria'yı renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüp, son 7 yıldır Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen ve sezon sonunda serbest kalan 34 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.
Barcelona'nın da ilgilendiği Arjantinli oyuncu, 18 kupa kazandığı Paris ekibinde 295 maça çıktı ve 92 gol attı.
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