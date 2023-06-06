Angel Di Maria, Juventus'tan ayrıldığını açıkladı
İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Angel Di Maria takımdan ayrıldığını açıkladı.
35 yaşındaki Angel Di Maria sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Juventus'tan ayrıldığını açıkladı.
Arjantinli yıldız paylaşımında, "Zor ve karmaşık bir sürecin ardından bir dönemin daha sonuna geldim. İlk günden beri bana gösterdikleri ilgi için tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim, kendimi her zaman evimde gibi hissettim. Tüm Juventus taraftarlarına şefkatleri için teşekkür ediyorum. Çok büyük bir sevgi" ifadelerini kullandı.
Sezon başında PSG'den bedelsiz olarak Juventus'a katılan Di Maria, siyah-beyazlı formayla çıktığı 40 resmi maçta 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
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