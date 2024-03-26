Angel Di Maria ölüm tehdidi aldı: 'Rosario'ya geri dönmemesini söyleyin'
Portekiz Ligi ekibi Benfica forması giyen Angel Di Maria'nın Arjantin'deki evine ölüm tehdidi içeren bir mesaj bırakıldığı kaydedildi.
Benfica formasını giyen Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın ailesine bir ölüm tehdidi gönderildi.
Arjantin'de yer alan Rosario kenti yakınlarındaki evlerine bırakılan mesajda "Oğlunuz Angel'e Rosario'ya geri dönmemesini söyleyin, yoksa birinizi öldürerek onu mahvederiz. Pullaro bile (vali) sizi kurtaramaz" yazıldı.
Aralık ayından beri bölgenin valisi olan Maximiliano Pullaro, bir süre önce yerel uyuşturucu kaçakçılarına karşı savaş ilan etmişti.
MESSİ'NİN KAYINPEDERİNİN DÜKKANINA SALDIRI
Uyuşturucu kartellerinin Di Maria'yı ve ailesini hedef alarak Vali'ye misilleme ve güç gösterisi yaptığı iddia ediliyor.
Geçen yıl da Rosario'lu Lionel Messi'nin kayınpederine ait bir işletme kurşunlanmıştı.
MART AYINDA 5 GÜNDE 4 CİNAYET
Buenos Aires'e 300 kilometre uzaklıktaki Rosario, 100 bin kişi başına 22 cinayetle Arjantin'in en tehlikeli şehri kabul ediliyor. Tahıl ihracatı için önemli bir liman şehri olan Rosario'da yerel uyuşturucu kaçakçılığı yıllardır sürüyor. Aynı zamanda komşu ülkelerden gelen çeteler için de bir geçiş noktası konumunda.
Şehirde sadece mart ayı başlarında 5 günde 4 cinayet yaşandı.
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