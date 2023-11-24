Angel Di Maria'dan veda kararı: 'Başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum'
Kariyerini Benfica'da sürdüren Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladı.
Daha önce Real Madrid, PSG, Manchester United gibi büyük kulüplerde forma giyen Di Maria, veda kararı aldı.
Geçen sezon Arjantin ile Dünya Kupası kazanan 35 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz oynanacak Copa America ile jübile yapacağını açıkladı.
Angel Di Maria açıklamasında, "Ruhumda bir acı ve boğazımda bir düğüm hissederek kariyerimde başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum" ifadelerini kullandı.
Arjantin formasıyla 136 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 29 gol, 29 asistlik skor katkısı sağladı ve milli takım ile bir kez Dünya Kupası bir kez de Copa America'yı kazandı.
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