Angelino'dan Galatasaray'a kötü haber

Yayınlanma: 27.06.2023 - 21:42

Güncelleme: 27.06.2023 - 21:42

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem sol bek transferi. Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Galatasaray, sol bek için Leipzig forması giyen Angelino'yu kadrosuna katmak istiyor.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Haberde Galatasaray'ın henüz resmi bir teklif yapmadığı ve Leipzig'e de gelen iyi bir teklifin olmadığı aktarıldı.

Ayrıca İspanyol oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye oldukça soğuk baktığı ve Galatasaray için bu transferin zor göründüğü belirtildi.

BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR

Yıldız oyuncuya Almanya, İspanya, İngiltere ve İtalya'dan birçok talibin olduğu ifade edildi. Öte yandan serbest kalma maddesi olan 20 milyon Euro'ya da dikkat çekildi.

Önceki sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki futbolcu, 35 maçta 1 gol, 12 asistlik performans sergiledi.