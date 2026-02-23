Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda tek gol yetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 18:33:00
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 27. hafta maçında Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Keçiörengücü, 1-0'lık skorla kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 40. dakikada Okwuchukwu Ezeh attı.

Bu sonucun ardından Pendikspor, 45 puanda kaldı. Keçiörengücü, 39 puana yükseldi.

1.Lig'in bir sonraki maçında Pendikspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Amed SK'yi konuk edecek.

Image

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 46 Sequeira), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Wilks, Denic, Thuram (Dk. 46 Hakan Yeşil), Clarke-Harris (Dk. 82 Görkem Bitin)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Hüseyin Bulut, İshak Karaoğul, Roshi, Rroca (Dk. 79 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 89 Ali Akman)

Gol: Dk. 40 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 15 Süleyman Luş, Dk. 68 Hakan Bilgiç, Dk. 87 Halil Can Ayan, Dk. 90+3 Emre Satılmış (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 16 Mesut Özdemir, Dk. 66 Soldo, Dk. 88 Sequeira (Atko Grup Pendikspor)

