Fenerbahçe iddiaları gündemdeydi: Galatasaraylı futbolcu Çağrı Hakan Balta Florya'dan ayrıldı

23.02.2026 17:40:00
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Galatasaray'ın genç futbolcusu Çağrı Hakan Balta'nın Florya'dan ayrıldığı iddia edildi.

Galatasaray'ın altyapısında forma giyen Çağrı Hakan Balta, Fenerbahçe'ye transfer oluyor.

HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe ile anlaşan 17 yaşındaki genç futbolcu, Florya'dan cumartesi günü tüm eşyalarını alarak ayrıldı.

YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK

Fenerbahçe ile 18 yaşına gireceği mayıs ayında sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu için sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibi Galatasaray'a 3-4 Milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeyeceği kaydedildi.

Galatasaray'ın U19 takımında bu sezon 21 maçta süre bulan Çağrı Balta, 6 kez ağları havalandırdı.

