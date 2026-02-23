Irkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti: UEFA'dan Gianluca Prestianni'ye men cezası!

UEFA, Benfica'nın Arjantinli futbolcusu Gianluca Prestianni'ye, Vinicius Junior'a "ayrımcı" hareketi nedeniyle bir maç ceza verdi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) yapılan açıklamada, Prestianni'nin, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağındaki Real Madrid maçında rakip takım oyuncusuna "ayrımcı" davranışta bulunduğu gerekçesiyle, bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.

20 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid’i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

Real Madrid, karşılaşmanın rövanşında çarşamba günü sahasında Benfica'yı ağırlayacak.

PRESTIANNI'DEN İDDİALARA YANIT

ESPN'in haberine göre Prestianni, UEFA'ya yaptığı savunmada Vinicius'a "maymun" (mono) demediğini, bunun yerine İspanyolca "i.ne" (maricon) ifadesini kullandığını söyledi.

Karşılaşma sırasında ağzını formasıyla kapatması nedeniyle dudak okuma yapılamadığı belirtilmişti.