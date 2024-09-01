Beşiktaş evinde çok rahat: Beşiktaş 2-0 Sivasspor

Yayınlanma: 01.09.2024 - 20:44

Güncelleme: 01.09.2024 - 23:53

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltı noktasından Ciro Immobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TAN ÜÇTE ÜÇ

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, lige 3'te 3 ile başladı ve 9 puana ulaştı. Sivasspor ise 4 maçta 4 puanda kaldı.

MİLLİ ARADAN SONRA DEV MAÇ

Beşiktaş, milli aradan sonra Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 2-0 Sivasspor

90' Keita'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topa Manaj kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

90' Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Rashica oyundan çıktı. Onur ve Emirhan girdi.

90' Maçın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

90' Sivasspor savunmasında Samba Camara topu uzaklaştırmak isterken ıska geçti. Gedson araya girip karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin üzerinden aşırtarak durumu 2-0 getirdi.

89' GOL | Gedson Fernandes Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti.

87' Alex Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

86' Murat Paluli'nin sağdan yaptığı orta Masuaku'dan kornere çıktı.

85' Semih'in pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa, dar açından vuruşunu yaptı. Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

84' Beşiktaş pas yaparak temponun yükselmesine izin vermiyor.

83' Keita Balde'nin sağdan arka direğe gönderdiği top doğrudan auta gitti.

82' Rafa Silva, rakiplerinden sıyrılıp çaprazdan içeri girdi. Dar açıdan yaptığı vuruş kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

81' Alex Pritchard'ın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

80' Rej Manaj'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş yandan aut gitti.

78' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rashica, topu sağdan içeriye gönderdi. Ndour istediği gibi kontrol edemeyince top kaybı geldi.

77' Sivasspor'da Samuel Moutoussamy oyuna girdi. Jan Bieganski çıktı.

73' Beşiktaş'ta Al Musrati ile Ciro Immobile çıkıyor, Mustafa Hekimoğlu ile Cher Ndour oyuna giriyor.

72' Beşiktaş'ta Milot Rashica sarı kart görüyor.

67' Sivasspor'da Azizbek'in yerine Keita Balde oyuna giriyor.

62' Beşiktaş'ta Ernest Muçi'nin yerine Semih Kılıçsoy oyuna giriyor.

59' Al-Musrati, Charilaos Charisis'i yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

59' Beşiktaş'ın maçta yüzde 70'e 30 topla oynama üstünlüğü var.

57' Murat Paluli, Rashica'dan sıyrılıp topu Mert'in üzerinden aşırtmak istedi. Mert Günok hata yapmadı.

56' Muçi'nin durumu ciddi değil. Oyun yeniden hareketlendi.

55' Beşiktaş'ta Ernest Muçi rakip yarı alanda yerde kaldı. Hakem önce oyunu devam ettirdi. Daha sonra siyah beyazlı futbolcular işaret edince oyunu durdurdu.

54' Orta alanda Jonas Svensson, Charilaos Charisis'e faul yaptı. Top Sivasspor'da.

53' Beşiktaş'ın 3'ü isabetli 5 şutu var. Sivasspor, Beşiktaş kalesine gönderdiği 4şutta henüz isabet bulamadı.

50' Arthur Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşu Ali Şaşal Vural'da kaldı.

49' Ernest Muçi'nin soldan içeri gönderdiği top savunmadan kornere çıktı.

48' Rafa Silva'nın derin pasına Immobile hareketlendi ama hakem İtalyan oyuncunun Samba Camara'ya faul yaptığını işaret etti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 5 dakika ilave edildi.

44' Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Rafa Silva'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

40' Ciro Immobile'nin derin pasında Muçi, karşı karşıya kalmak istedi ama Sivasspor savunması son anda topu uzaklaştırdı.

38' Arthur Masuaku'nun soldan sert ortasına kale önünde hiçbir arkadaşı dokunmadı.

37' Rafa Silva'nın kullandığı köşe vuruşunu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

36' Ernest Muci'nin sağdan içeri çevirdiği top, savunmaya çarpıp kornere çıktı.

33' Alex Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

32' Azizbek Turgunbaev'in ortasında Masuaku topu kornere çeldi.

31' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunu Masuaku ortaladı. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

30' Rafa Silva'nın sağdan arka direğe kestiği topu Sivasspor savunması kornere çeldi.

28' Ciro Immobile, Süper Lig'de bu sezon 3. golünü kaydetti.

27' GOL | Ciro Immobile penaltıdan Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

23' Milot Rashica, savunma arkasına sarkan Immobile'yi düşündü ama top çok hızlı, aut.

22' Alex Pritchard'ın kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

21' Rej Manaj, orta alanda Al-Musrati'nin faulü ile yerde kaldı. Top Sivasspor'da.

18' Arthur Masuaku'nun soldan içeri kestiği topa Gedson, kale önünde dokunamadı. Arka tarafa açılan topu Rashica tekrar ortaladı ama top yandan dışarı gitti.

17' Felix Uduokhai'nin savunma arkasına gönderdiği topu Immobile'den önce savunma uzaklaştırdı.

16' Gabriel Paulista'nın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

15' Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri onun için sahada.

14' Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Immobile gelişine vurdu. Ali Şaşal Vural topu tek hamlede kurtardı.

12' Sivasspor'da Charilaos Charisis kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Ciddi bir durumu yok.

10' Serbest vuruşu kullanan Uğur Çiftçi'nin ortasını Beşiktaş savunması karşıladı.

9' Sivasspor, Rej Manaj'a yapılan müdahale sonrası Beşiktaş yarı alanına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.

8' Alex Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

7' Sivasspor'da Rey Manaj, sağ kanattan ceza sahasına orta yapmak istedi. Savunma topu kornere çeldi.

6' Arthur Masuaku'nun doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruş kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

5' Beşiktaş serbest vuruş kullanmadan önce Immobile, topsuz alanda Rey manaj ile tartıştı. Hakem, Immobile'ye sarı kart gösterdi.

3' Gedson Fernandes, rakip yarı sahasına yakın bir noktada yerde kaldı. Faul.

3' Rafa'nın gönderdiği derin topa hareketlenen Immobile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem oralı olmadı.

2' Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.