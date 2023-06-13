Ankaragücü, Ali Sowe ile tekrar anlaştı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:42

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:42

Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Lig ekibi Rostov'dan MKE Ankaragücü'ne kiralanan Ali Sowe takımda kaldı.

Ankaragücü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ali Sowe'u bir yıl daha kiraladığını açıkladı.

Ali Sowe, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 36 maçta 16 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Başkent temsilcisi, 28 yaşındaki forvetinin transferini şu paylaşım ile duyurdu: