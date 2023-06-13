Ankaragücü, Ali Sowe ile tekrar anlaştı
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ali Sowe ile yeniden anlaşma sağladığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Lig ekibi Rostov'dan MKE Ankaragücü'ne kiralanan Ali Sowe takımda kaldı.
Ankaragücü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ali Sowe'u bir yıl daha kiraladığını açıkladı.
Ali Sowe, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı 36 maçta 16 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.
Başkent temsilcisi, 28 yaşındaki forvetinin transferini şu paylaşım ile duyurdu:
E?l?b?e?t? ?b?i?r? ?g?ü?n? ?b?u?l?u?ş?a?c?a?ğ?ı?z?— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 13, 2023
Bu hikaye yarım kalmayacak.
Yeniden buluşuyoruz! ???? pic.twitter.com/TL9AqAeRBG
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